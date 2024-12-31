Баскетболисты «Нового Орлеана» пропустили в совокупности рекордные в сезоне 176 матчей

«Пеликанс» больше всех пострадали от травм.

Баскетболисты основной ротации клуба в сумме пропустили 176 матчей. Это худший показатель в НБА в этом сезоне.

«Новый Орлеан » занимает последнее место на Западе с результатом 5-28. У команды серия из 10 поражений подряд.