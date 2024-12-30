«Сан-Антонио» всерьез интересуется защитником «Индианы» Эндрю Нембхардом (Джейк Фишер)

«Сперс» хотят заполучить Эндрю Нембхарда.

24-летний защитник «Индианы» пропустил месяц из-за травмы колена. Игрок набирает 10,9 очка, 3,1 подбора и 4,9 передачи в среднем за 18 матчей в этом сезоне.

Нембхард учился вместе с Сандро Мамукелашвили в Монтверде.

Переговоры пока не встретили энтузиазма со стороны «Пэйсерс».