«Сан-Антонио» всерьез интересуется защитником «Индианы» Эндрю Нембхардом (Джейк Фишер)
«Сперс» хотят заполучить Эндрю Нембхарда.
24-летний защитник «Индианы» пропустил месяц из-за травмы колена. Игрок набирает 10,9 очка, 3,1 подбора и 4,9 передачи в среднем за 18 матчей в этом сезоне.
Нембхард учился вместе с Сандро Мамукелашвили в Монтверде.
Переговоры пока не встретили энтузиазма со стороны «Пэйсерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Indy Pacer
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