«Партизан» и «Панатинаикос» проведут товарищеский матч в Австралии

«Партизан» и «Панатинаикос» сыграют в необычном месте.

По словам президента сербов Остои Мияйловича, два клуба Евролиги в 2025 году проведут товарищеский матч в Австралии.

«Это уникальный проект. Он должен растянуться на годы, а не ограничиться одним матчем. Мы ведем переговоры об организации турниров каждый год по всему миру, где есть граждане Греции и Сербии», – отметил Мияйлович.