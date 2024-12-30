«Партизан» и «Панатинаикос» проведут товарищеский матч в Австралии
«Партизан» и «Панатинаикос» сыграют в необычном месте.
По словам президента сербов Остои Мияйловича, два клуба Евролиги в 2025 году проведут товарищеский матч в Австралии.
«Это уникальный проект. Он должен растянуться на годы, а не ограничиться одним матчем. Мы ведем переговоры об организации турниров каждый год по всему миру, где есть граждане Греции и Сербии», – отметил Мияйлович.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mozzart Sport
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