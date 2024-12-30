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«Партизан» и «Панатинаикос» проведут товарищеский матч в Австралии

«Партизан» и «Панатинаикос» сыграют в необычном месте.

По словам президента сербов Остои Мияйловича, два клуба Евролиги в 2025 году проведут товарищеский матч в Австралии.

«Это уникальный проект. Он должен растянуться на годы, а не ограничиться одним матчем. Мы ведем переговоры об организации турниров каждый год по всему миру, где есть граждане Греции и Сербии», – отметил Мияйлович.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mozzart Sport
logoПанатинаикос
Остоя Мияйлович
logoПартизан
logoTurkish Airlines EuroLeague
товарищеские матчи
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