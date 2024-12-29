Айнарс Багатскис вернулся на пост главного тренера сборной Украины

Айнарс Багатскис вновь возглавил сборную Украины.

Латвийский специалист Виталия Степановского, который был уволен в субботу после четырех подряд поражений Украины на старте отборочного турнира Евробаскета-2025.

Багатскис руководил сборной Украины с 2019 по 2023 год и вывел команду в Топ-16 Евробаскета-2022. Он также является главным тренером румынского клуба «Волунтари».