Джонатан Куминга – единственный игрок в этом сезоне, который больше одного раза набирал 30+ очков, выйдя со скамейки запасных

Джонатан Куминга набирал 30+ очков в двух матчах подряд.

Форвард «Голден Стэйт » стал единственным игроком в нынешнем сезоне, который больше одного раза набирал 30+ очков за матч, выйдя со скамейки запасных. Куминга стал седьмым игроком в истории «Уорриорз», которому это удалось.

В пятницу Куминга набрал 34 очка, выйдя со скамейки в матче против «Клипперс» (92:102), а в субботу повторил это во встрече с «Финиксом» (109:105).