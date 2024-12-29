Джонатан Куминга – единственный игрок в этом сезоне, который больше одного раза набирал 30+ очков, выйдя со скамейки запасных
Джонатан Куминга набирал 30+ очков в двух матчах подряд.
Форвард «Голден Стэйт» стал единственным игроком в нынешнем сезоне, который больше одного раза набирал 30+ очков за матч, выйдя со скамейки запасных. Куминга стал седьмым игроком в истории «Уорриорз», которому это удалось.
В пятницу Куминга набрал 34 очка, выйдя со скамейки в матче против «Клипперс» (92:102), а в субботу повторил это во встрече с «Финиксом» (109:105).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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