Майкл Мэлоун: «У «Кливленда» семь человек попадают более 40% из-за дуги. У нас двое»

Майкл Мэлоун отдал должное «Кавальерс» после матча.

«Денвер» установил клубный антирекорд сезона по пропущенным очкам, уступив «Кливленду » со счетом 135:149.

«Кавальерс» реализовали 23 из 48 трехочковых бросков (47,9%).

«У «Кавальерс» отличная команда. Они доказывают это в каждом матче. У них первое место в таблице, первое нападение в НБА , и никому особо не удается остановить этих парней, так что отдаю им должное.

У них семь человек попадают более 40% из-за дуги. У нас двое. У них куча снайперов, в основе, на скамейке, везде. Очень сложно держать периметр с этим соперником, потому что они могут атаковать с дальней дистанции всеми возможными способами.

При все при этом 149 очков и 23 трехочковых в нашей корзине – не совсем то, что нужно», – сказал главный тренер «Денвера ».