Майкл Мэлоун: «У «Кливленда» семь человек попадают более 40% из-за дуги. У нас двое»
Майкл Мэлоун отдал должное «Кавальерс» после матча.
«Денвер» установил клубный антирекорд сезона по пропущенным очкам, уступив «Кливленду» со счетом 135:149.
«Кавальерс» реализовали 23 из 48 трехочковых бросков (47,9%).
«У «Кавальерс» отличная команда. Они доказывают это в каждом матче. У них первое место в таблице, первое нападение в НБА, и никому особо не удается остановить этих парней, так что отдаю им должное.
У них семь человек попадают более 40% из-за дуги. У нас двое. У них куча снайперов, в основе, на скамейке, везде. Очень сложно держать периметр с этим соперником, потому что они могут атаковать с дальней дистанции всеми возможными способами.
При все при этом 149 очков и 23 трехочковых в нашей корзине – не совсем то, что нужно», – сказал главный тренер «Денвера».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Mile High Sports
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