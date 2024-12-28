«Кавальерс» победили в Денвере, набрав 149 очков. У команды результат 10-1 после двух поражений от «Хоукс»
«Кливленд» продлил победную серию в матче с «Денвером» с рекордом по очкам.
«Кавальерс» победили в Денвере, набрав 149 очков – лучший результат команды в нынешнем сезоне (149:135).
У «Кливленда» серия из шести побед и 10-1 после двух подряд поражений от «Хоукс» в ноябре.
С показателем 27-4 «Кэвз» возглавляют таблицу НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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