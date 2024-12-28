ACB. «Уникаха» сыграет с «Бреоганом», «Мурсия» встретится с «Гранадой» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Уникаха» сыграет с «Бреоганом», «Мурсия» встретится с «Гранадой».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия – 10-3, Уникаха – 9-3, Гран-Канария – 9-4, Реал – 8-4, Тенерифе – 8-4, Ховентуд – 8-5, Барселона – 7-5, Сарагоса – 7-5, Манреса – 6-6, Андорра – 5-7, Баскония – 5-7, Мурсия – 5-7, Форса Льейда – 5-8, Баскет Корунья – 4-8, Гранада – 4-8, Бреоган – 4-8, Бильбао – 4-8, Жирона – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем