Продажа «Бостона» может повлиять на планы расширения НБА

Лига ждет разрешения вопроса с продажей «Селтикс».

Владельцы команды начали поиск покупателей летом после завоевания титула и подписания контрактов с игроками, обозначивших будущие вопросы к платежной ведомости клуба. Продавцы хотят завершить основные переговоры в начале 2025 года.

Сделка должна стать крупнейшей в истории НБА, однако осложнена дополнительными требованиями продавцов, желающих сохранить контроль над управлением командой в течение длительного процесса передачи организации в новые руки.

По информации источников ESPN, интерес к активу, сумма и процесс сделки могут оказать значительное влияние на планы лиги, касающиеся ее расширения. Повлиять на скорость принятия окончательного решения и определить его своевременность.

Фаворитами на новые команды остаются Сиэтл и Лас-Вегас, однако Адам Сильвер на прошлой неделе отказался дать какие-то гарантии в отношении этих городов или формально конкретизировать какие-либо планы НБА в этом направлении.