Продажа «Бостона» может повлиять на планы расширения НБА
Владельцы команды начали поиск покупателей летом после завоевания титула и подписания контрактов с игроками, обозначивших будущие вопросы к платежной ведомости клуба. Продавцы хотят завершить основные переговоры в начале 2025 года.
Сделка должна стать крупнейшей в истории НБА, однако осложнена дополнительными требованиями продавцов, желающих сохранить контроль над управлением командой в течение длительного процесса передачи организации в новые руки.
По информации источников ESPN, интерес к активу, сумма и процесс сделки могут оказать значительное влияние на планы лиги, касающиеся ее расширения. Повлиять на скорость принятия окончательного решения и определить его своевременность.
Фаворитами на новые команды остаются Сиэтл и Лас-Вегас, однако Адам Сильвер на прошлой неделе отказался дать какие-то гарантии в отношении этих городов или формально конкретизировать какие-либо планы НБА в этом направлении.
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