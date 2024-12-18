Адам Сильвер о росте количества 3-очковых и однообразии атаки: «НБА следит за ситуацией»
По словам комиссионера Адама Сильвера, лига изучает эту тенденцию.
По мнению главы НБА, офису лиги также стоит внимательно отнестись к критике, связанной с шаблонной игрой команд в нападении.
«Ответ – да, у нас идет много обсуждений о стиле баскетбола, в который играют команды. Я бы не сводил это к так называемой проблеме трехочковых бросков. Я думаю, что мы более целостно смотрим на уровень демонстрируемого мастерства на площадке и разнообразие нападения, а также то, как все это принимается болельщиками.
На мой взгляд, у нашей игры все хорошо. Мне самому нравится смотреть матчи, мне кажется, у нас в лиге соревнуются одни из самых талантливых и мастеровитых спортсменов в мире – и несправедливо по отношению к игрокам делить их на категории дальнобойных снайперов, снайперов средней дистанции или «больших», играющих под кольцом. У нас потрясающая игра.
Сказав это, еще раз отмечу, что мы постоянно обсуждаем, есть ли способы улучшить демонстрируемый на площадке баскетбол стилистически», – заявил комиссионер НБА.
«Селтикс» в нынешнем сезоне совершают по 51,1 трехочковых броска за игру, с таким показателем они должны значительно превзойти рекорд НБА по попыткам из-за дуги за сезон. Команды по всей лиге в целом играют в аналогичном стиле, предпочитая более выгодные с точки зрения математического расчета дальние броски, что меняет всю игру.
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