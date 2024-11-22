0

Вик Грусбек о продаже «Селтикс»: «Процесс идет. Интерес большой»

Вик Грусбек рассказал о ходе процесса по продаже «Селтикс».

По словам многолетнего владельца «Бостона», он ищет покупателя, который согласится оставить его во главе организации до 2028 года.

«Процесс идет. Интерес большой.

Пока что я бы хотел ограничиться этим комментарием, но скажу, что план заключается в том, что я останусь у руля еще на три года. Пока так. Отталкиваемся от этого», – заявил Грусбек.

Ранее сообщалось, что глава бостонского клуба намерен сразу продать 51 процент акций «Селтикс», а затем закрыть остальную часть сделки в 2028 году.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
Вик Грусбек
logoБостон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Селтикс», верно?» «Бостон» побывал в Белом доме и встретился с Джо Байденом
20сегодня, 07:41Видео
«Кливленд» все же проиграл после 15-0. Конечно, «Бостону» с его трехочковыми
3620 ноября, 09:35
Деррик Уайт: «Мы были в курсе, что у «Кливленда» серия из 15 побед»
320 ноября, 07:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евробаскет-2025. Квалификация. Словакия – Испания, Турция встретится с Венгрией и другие матчи
сегодня, 07:59
«Селтикс», верно?» «Бостон» побывал в Белом доме и встретился с Джо Байденом
20сегодня, 07:41Видео
Кейд Каннингем получил травму бедра в матче с «Шарлотт»
2сегодня, 07:23
«Мемфис» потерял Винса Уильямса как минимум на 4 недели из-за травмы
сегодня, 07:17
У Франца Вагнера 37 очков, рекордные в карьере 11 передач и победный бросок в матче с «Лейкерс»
4сегодня, 07:05Видео
Джоэл Эмбиид попытается найти того, кто рассказал СМИ о командном собрании «Сиксерс»
14сегодня, 06:54
Родни Худ завершил игровую карьеру в возрасте 32 лет
сегодня, 06:44
«Орландо» нанес «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне и прервал 6-матчевую победную серию калифорнийцев
11сегодня, 06:36
Франц Вагнер исполнил победный 3-очковый в матче с «Лейкерс»
19сегодня, 06:24Видео
НБА. Трехочковый Франца Вагнера принес «Орландо» победу над «Лейкерс», 25+10 от Барнса помогли «Сан-Антонио» выиграть у «Юты» и другие результаты
194сегодня, 06:17
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ватутин о Юрии Панове: «Подвижник, который тихо, без помпы и громких интервью, терпеливо и честно делал свое дело»
13 минут назад
Лонзо Болл: «Чикаго» может быть намного лучше, чем думают. Мы можем взять более 40 побед и выйти в плей-офф»
54 минуты назад
Антон Глазунов близок к возвращению в состав «Уралмаша» после травмы
сегодня, 07:49
«Держите себя в руках, женщины». Чарльза Баркли застали голым по пояс
3сегодня, 06:08Видео
Крис Пол о прогрессе «Сперс»: «Радуюсь, что у меня есть возможность учить и помогать, чем могу»
6сегодня, 05:57
Гобер нарушил правило 3 секунд в концовке и вызвал недовольство Эдвардса
5сегодня, 05:24Видео
Четверо российских баскетболистов сегодня приняли участие в матчах NCAA, Нестор Дячок обновил личный рекорд по очкам
сегодня, 04:36
«То, что он сделал за свою карьеру и продолжает делать – это безумие». Де’Аарон Фокс назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории
3вчера, 20:26
«Нападаешь на парня, который прославил твою карьеру». Эдди Джонсон раскритиковал Имана Шамперта за слова о Леброне Джеймсе
3вчера, 19:42
Виталий Фридзон: «ЦСКА и «Зенит» выглядят фаворитами в Единой лиге ВТБ»
вчера, 19:28