Вик Грусбек о продаже «Селтикс»: «Процесс идет. Интерес большой»

Вик Грусбек рассказал о ходе процесса по продаже «Селтикс».

По словам многолетнего владельца «Бостона », он ищет покупателя, который согласится оставить его во главе организации до 2028 года.

«Процесс идет. Интерес большой.

Пока что я бы хотел ограничиться этим комментарием, но скажу, что план заключается в том, что я останусь у руля еще на три года. Пока так. Отталкиваемся от этого», – заявил Грусбек.

Ранее сообщалось, что глава бостонского клуба намерен сразу продать 51 процент акций «Селтикс», а затем закрыть остальную часть сделки в 2028 году.