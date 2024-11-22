Вик Грусбек о продаже «Селтикс»: «Процесс идет. Интерес большой»
Вик Грусбек рассказал о ходе процесса по продаже «Селтикс».
По словам многолетнего владельца «Бостона», он ищет покупателя, который согласится оставить его во главе организации до 2028 года.
«Процесс идет. Интерес большой.
Пока что я бы хотел ограничиться этим комментарием, но скажу, что план заключается в том, что я останусь у руля еще на три года. Пока так. Отталкиваемся от этого», – заявил Грусбек.
Ранее сообщалось, что глава бостонского клуба намерен сразу продать 51 процент акций «Селтикс», а затем закрыть остальную часть сделки в 2028 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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