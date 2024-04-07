Форвард «Бешикташа» Марко Симонович: «Мы третьи, у нас большие амбиции на плей-офф»

Теги Чикаго Еврокубок Бешикташ Црвена Звезда чемпионат Турции Душан Алимпиевич Марко Симонович 1999 Баскетбол

Форвард «Бешикташа» Марко Симонович поделился мыслями о своей карьере.

Симонович провел два сезона в НБА с 2021 по 2023 год. Форвард выходил за на площадку за «Чикаго» в 16 матчах, набирая 1,4 очка в среднем за 3,4 минуты игрового времени.

Симонович был отчислен из «Буллз» летом 2023 года и подписал контракт с «Црвеной Звездой».

В начале января 2024 года форвард перешел в «Бешикташ» на правах аренды.

«Я получил определенный опыт в «Црвене Звезде, но решил сменить окружение. По договоренности с клубом. Мне это было нужно.

Решение было верным. Нам предстоит еще обсудить следующий сезон, мы увидим, как обернется дело, когда определимся со своими впечатлениями.

Я оказался на своем месте с первого дня. Великолепный город. Множество возможностей. Партнеры приняли меня, особенно тренер Алимпиевич.

Против «Бурка» нашим фанатам удалось создать потрясающую атмосферу. Похожую на «Црвену Звезду».  Жаль, что мы не прошли в финал. У нас были отличные шансы. Нам не удалось навязать свою игру в третьем матче.

Надо забыть эту серию и двигаться дальше. С холодной головой в турецком чемпионате. Мы третьи, собираемся закрепиться на этом месте перед плей-офф, на который у нас большие планы», – рассказал Симонович.

Форвард провел 10 матчей за «Бешикташ» в Еврокубке, набирая 8,2 очка и 4,6 подбора в среднем.

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