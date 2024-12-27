«Шедевр». Марк Дэйгнолт описал игру Шэя Гилджес-Александера против «Индианы»
Марк Дэйгнолт высоко оценил вклад Шэя Гилджес-Александера в победу над «Пэйсерс».
Защитник «Оклахомы» набрал 45 очков, 7 подборов, 8 передач, 1 перехват и 2 блок-шота.
«Сегодня все отличились в важных эпизодах против соперника, у которого шла игра. Но Шэй был особенно великолепен. Это был шедевр.
Он двигался в своем ритме весь вечер. Помог партнерам лучше войти в игру, отлично сочетал розыгрыш и собственные атаки, проходы и броски. Контролировал ход матча», – заключил главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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