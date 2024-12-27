«Атланта» подпишет двустороннее соглашение с защитником Дэйкуоном Плауденом
Дэйкуон Плауден получит возможность выступления в НБА.
Защитник (26 лет, 198 см) пытался пробиться в состав «Голден Стэйт» в это межсезонье, но был отчислен в сентябре.
После этого Плауден выступал за фарм-клуб «Атланты» в G-лиге, набирая 14,2 очка, 3,8 подбора и 1,1 перехвата в среднем. Баскетболист подпишет двустороннее соглашение с основной командой «Хоукс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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