«Атланта» подпишет двустороннее соглашение с защитником Дэйкуоном Плауденом

Дэйкуон Плауден получит возможность выступления в НБА.

Защитник (26 лет, 198 см) пытался пробиться в состав «Голден Стэйт » в это межсезонье, но был отчислен в сентябре.

После этого Плауден выступал за фарм-клуб «Атланты» в G-лиге, набирая 14,2 очка, 3,8 подбора и 1,1 перехвата в среднем. Баскетболист подпишет двустороннее соглашение с основной командой «Хоукс».