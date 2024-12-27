«Игра диктует необходимые решения». Том Тибодо рассказал о защите Ануноби против Вембаньямы
В рождественской встрече «Нью-Йорка» с «Сан-Антонио» форвард хозяев получил задачу защищаться против Виктора Вембаньямы в финальной четверти и не дал ему реализовать ни одного броска за последние 6 минут.
«Игра диктует решения. Это часть нашей задачи. Что происходит? У кого много фолов? У кого идет игра? Нужно ли сменить опекающих, чтобы попробовать поменять ход встречи?
В начале игры у тебя есть понимание разных возможностей. Ты готовишься к различным вариантам, а потом смотришь, как все складывается, зная, какими могут быть твои следующие шаги.
На старте ты рассчитываешь на лучший вариант противостояний, но потом игра развивается определенным образом, много всего происходит.
О Джи Ануноби уникальный. Он может взять на себя и разыгрывающего, и центрового. Он здорово предчувствует действия оппонента. Всегда готов сражаться. У него отличная работа ног. Скорость, инстинкт, габариты. Через него сложно бросать, если ты долго возишься с мячом – он его заберет. Он дает нам огромное преимущество. Уникальный баскетболист», – заключил главный тренер «Никс» Том Тибодо.
«Нью-Йорк» проигрывал 5 очков до смены защитной схемы и одержал итоговую победу со счетом 117:114. Вембаньяма реализовал 0 из 3 попыток за этот отрезок и не набрал ни одного очка.
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