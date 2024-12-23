Лу Уильямс: «Матч всех звезд легко исправить. Парни, 12 минут, покажите людям, за что они вас любят»

Лу Уильямс считает, что Матч всех звезд не требует сложных решений.

«Столько вопросов к этому новому формату и всем придумкам. Никто не хочет, например, чтобы парни из G-лиги побили сборную из главных звезд лиги. Это никому не нужно.

Решение простое. Парни, в течение 12 минут напрягитесь. Покажите людям, за что вообще они вас любят. Покажите разницу в мастерстве. В уровне суперзвезд и просто звезд.

Я не думаю, что это произойдет, но это то самое простое решение, которое могло бы исправить Матч всех звезд», – рассудил Лу Уильямс.