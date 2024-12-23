Стоимость большинства клубов НБА выросла в 2 с лишним раза с 2020 года

Клубы НБА более чем удвоили свою стоимость за 4 года.

По оценкам Sportico, с 2020 большинство команд продемонстрировали рост, превышающий 100%. Лидером в относительном значении стала «Атланта » (164%). Немного отстал от нее не так давно сменивший владельца «Финикс » (163%). В абсолютных цифрах роста лидирует «Голден Стэйт », являющийся на данный момент самым дорогим клубом НБА (9,14 млрд. долларов).