Стоимость большинства клубов НБА выросла в 2 с лишним раза с 2020 года
Клубы НБА более чем удвоили свою стоимость за 4 года.
По оценкам Sportico, с 2020 большинство команд продемонстрировали рост, превышающий 100%. Лидером в относительном значении стала «Атланта» (164%). Немного отстал от нее не так давно сменивший владельца «Финикс» (163%). В абсолютных цифрах роста лидирует «Голден Стэйт», являющийся на данный момент самым дорогим клубом НБА (9,14 млрд. долларов).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Лева Акабаса
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