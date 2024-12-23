Куминга выложил пост с песней Papa Wemba «Укажи мне дорогу». В сети это сочли намеком на готовность к обмену

Джонатан Куминга выложил загадочный пост в соцсетях.

Форвард «Уорриорз» выложил в инстаграме серию фотографий с привязанной песней Papa Wemba «Укажи мне дорогу» и эмодзи «✌✌✌».

Пользователи соцсетей посчитали, что Куминга намекает на готовность сменить команду перед дедлайном.

Джонатан считается главным активом «Голден Стэйт », которые хотят усилить состав.

Соцсети Джонатана Куминги