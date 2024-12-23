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Куминга выложил пост с песней Papa Wemba «Укажи мне дорогу». В сети это сочли намеком на готовность к обмену

Джонатан Куминга выложил загадочный пост в соцсетях.

Форвард «Уорриорз» выложил в инстаграме серию фотографий с привязанной песней Papa Wemba «Укажи мне дорогу» и эмодзи «✌✌✌».

Пользователи соцсетей посчитали, что Куминга намекает на готовность сменить команду перед дедлайном.

Джонатан считается главным активом «Голден Стэйт», которые хотят усилить состав.

Соцсети Джонатана Куминги

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
соцсети
Баскетбол - фото
logoДжонатан Куминга
logoНБА
logoГолден Стэйт
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