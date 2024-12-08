Чемпионат Франции. «Париж» примет «Монако», «Виллербан» сыграет с «Лиможем»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Париж» примет «Монако» в центральном матче недели. «Виллербан » сыграет с Лиможем ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 9-1, Париж – 8-2, Монако – 7-3, Виллербан – 7-3, Бурк – 7-4, Сен-Кантен – 6-5, Гравлин-Дюнкерк – 5-5, Лимож – 5-5, Ле-Ман – 5-6, Страсбур – 5-6, Нанси – 5-6, Дижон – 4-6, Нантер – 4-7, Ле-Портель – 3-8, Элан Шалон – 3-8, Стад Рошеле – 1-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.