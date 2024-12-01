Чемпионат Франции. «Париж» в гостях победил «Ле-Портель», «Шоле» был сильнее «Элан Шалона» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Париж» в гостях победил «Ле-Портель», «Шоле» был сильнее «Элан Шалона».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 8-1, Париж – 8-2, Виллербан – 7-2, Монако – 6-3, Бурк – 6-3, Сен-Кантен – 6-4, Ле-Ман – 5-4, Гравлин-Дюнкерк – 5-5, Лимож – 5-5, Страсбур – 4-5, Нанси – 4-5, Дижон – 3-6, Ле-Портель – 3-7, Нантер – 3-7, Элан Шалон – 2-8, Стад Рошеле – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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