Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Фенербахче», «Тофаш» примет «Анадолу Эфес»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Тюрк Телеком» сыграет с «Фенербахче». «Тофаш» и «Анадолу Эфес» встретятся в матче лидеров чемпионата. Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Тофаш – 8-0, Анадолу Эфес – 7-1, Фенербахче – 7-1, Каршияка – 7-2, Бешикташ – 6-2, Бахчешехир – 6-3, Галатасарай – 5-3, Тюрк Телеком – 4-4, Бурсаспор – 4-4, Мерсин – 4-5, Петким Спор – 3-6, Дарушафака – 2-7, Меркезефенди – 2-7, Яловаспор – 1-7, Маниса – 1-8, Бююкчекмедже – 1-8. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.