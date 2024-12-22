Стив Керр: «У нас в команде есть Стеф Карри. Так что передавайте мяч»

Стив Керр объяснил молодым игрокам «Уорриорз», как надо играть со Стефеном Карри.

«Вот что мы пытаемся привить нашим молодым игрокам. У нас в команде есть Стеф Карри . Так что передавайте мяч. Двигайте мяч. И если Стеф избавится от него раньше, потому что он получил преимущество, защита начнет суетиться.

Так мы играем уже 10 лет, и нашим молодым игрокам важно понять — нам не нужны броски с пяти метров за 12 секунд до конца времени на атаку. Это плохой бросок. Я говорил об этом с нашими ребятами во время нескольких тайм-аутов. Нам нужно осознать это и улучшить.

Когда в вашей команде есть Стеф Карри, вы передаете мяч. Если вы делаете две-три передачи, защита суетится. Начинается настоящий ад.

Так что это выбор: мы можем либо сделать это и выиграть матч, либо совершить кучу спорных бросков с пяти метров в середине времени на атаку и быть паршивой командой НБА . Все зависит от нас», – сказал главный тренер «Голден Стэйт ».