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Дрэймонд Грин: «Стив Керр привнес победный менталитет в «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин рассказал о влиянии Стива Керра на его карьеру.

«Стив сыграл невероятную роль для этого клуба, потому что привнес в него победные традиции. Он привнес победный менталитет, он привнес систему нападения, которая воссоздала то, как сегодня играют в НБА. И я не уверен, что без него мы когда-либо смогли бы понять, что нужно, чтобы достичь такого успеха.

Он мне очень помог. Самое главное – он научил меня многому о победе, о чем я даже не подозревал, и этого уже достаточно. Он научил меня многому о победе, как выиграть серию плей-офф, как оценивать некоторые вещи в серии плей-офф, как вносить некоторые коррективы в серию плей-офф», — сказал Грин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Two Cents Penny Hardaway
logoДрэймонд Грин
logoСтив Керр
logoГолден Стэйт
logoНБА
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