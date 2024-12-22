Дрэймонд Грин: «Стив Керр привнес победный менталитет в «Голден Стэйт»
Дрэймонд Грин рассказал о влиянии Стива Керра на его карьеру.
«Стив сыграл невероятную роль для этого клуба, потому что привнес в него победные традиции. Он привнес победный менталитет, он привнес систему нападения, которая воссоздала то, как сегодня играют в НБА. И я не уверен, что без него мы когда-либо смогли бы понять, что нужно, чтобы достичь такого успеха.
Он мне очень помог. Самое главное – он научил меня многому о победе, о чем я даже не подозревал, и этого уже достаточно. Он научил меня многому о победе, как выиграть серию плей-офф, как оценивать некоторые вещи в серии плей-офф, как вносить некоторые коррективы в серию плей-офф», — сказал Грин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Two Cents Penny Hardaway
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем