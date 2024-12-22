Дрэймонд Грин: «Стив Керр привнес победный менталитет в «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин рассказал о влиянии Стива Керра на его карьеру.

«Стив сыграл невероятную роль для этого клуба, потому что привнес в него победные традиции. Он привнес победный менталитет, он привнес систему нападения, которая воссоздала то, как сегодня играют в НБА . И я не уверен, что без него мы когда-либо смогли бы понять, что нужно, чтобы достичь такого успеха.

Он мне очень помог. Самое главное – он научил меня многому о победе, о чем я даже не подозревал, и этого уже достаточно. Он научил меня многому о победе, как выиграть серию плей-офф, как оценивать некоторые вещи в серии плей-офф, как вносить некоторые коррективы в серию плей-офф», — сказал Грин .