Видео
8

Рон Холланд и Джордан Кларксон во время матча в Детройте помахали кулаками, но не подрались

Рон Холланд и Джордан Кларксон заработали по удалению за стычку.

Баскетболисты «Детройта» и «Юты» под занавес третьей четверти помахали кулаками, но так и не подрались.

«Джаз» победили в гостях со счетом 126:119.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoНБА
logoЮта
logoДетройт
logoДжордан Кларксон
logoРон Холланд
logoБаскетбол - видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Очаи Агбаджи и Рональд Холланд – в Топ-10 моментов матчей НБА 12 декабря
213 декабря, 06:44Видео
Джейден Харди, Джордан Кларксон и Джон Коллинз – в подборке лучших моментов матча «Юта» – «Даллас»
15 ноября, 05:59Видео
«Пистонс» получили техническое замечание за 6 игроков на площадке
224 октября, 05:55Видео
Ройс О’Нил и Рон Холланд сошлись в борьбе за мяч и не хотели отпускать его даже после свистка
312 октября, 06:11Видео
Рекомендуем
Главные новости
Девин Васселл восхитился игрой Вембаньямы: «Мы катаем у себя во дворе или в НБА играем?»
14 минут назад
НБА. «Мемфис» прихлопнул «Голден Стэйт» с разницей «+51», 32+20 от Таунса помогли «Нью-Йорку» обыграть «Миннесоту» и другие результаты
16521 минуту назад
У Вембаньямы 42+6+5+4 в победном матче с «Атлантой»
24 минуты назадВидео
Анферни Саймонс забросил победный бросок под сирену в матче с «Денвером»
5сегодня, 06:10Видео
Карл-Энтони Таунс впервые сыграл в Миннесоте после обмена. Центровой «Никс» набрал 32 очка и 20 подборов в победном матче
4сегодня, 05:59Видео
Лавин обновил личный рекорд по очкам в сезоне (36), «Буллс» обыграли «Селтикс». Защитником интересуются «Наггетс»
1сегодня, 05:35Видео
У Дрэймонда Грина 0+0+0+0 и плюс/минус «-42» в игре с «Мемфисом». От попадания в клуб Тони Снелла отделил 1 перехват
17сегодня, 04:53
Леброн Джеймс обогнал Карима Абдул-Джаббара и вышел на 1-е место в истории НБА по минутам на площадке
28сегодня, 04:39
Де’Андре Хантер перевел матч со «Сперс» в овертайм, поставив с сопротивлением Вембаньямы. Оба получили по техническому
3сегодня, 04:31Видео
«Мемфис» обновил клубный рекорд по 3-очковым (27) и обыграл «Голден Стэйт» «+51». Это самая крупная победа сезона НБА
19сегодня, 04:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ник Клэкстон был удален за то, что бросил мяч на трибуну
130 минут назадВидео
«И сели мы у него на Дауканто в подвале, оборудованном под бар». Сергей Микулик вспомнил о встрече с Арвидасом Сабонисом после его возвращения в баскетбол
1сегодня, 04:22
Эргин Атаман о травме Матиаса Лессора: «Я думаю, он сломал ногу»
вчера, 19:57
Андрей Ватутин об изоляции российского спорта: «Весьма вероятно, что нас ждут годы, а возможно, и десятилетия»
вчера, 17:52
«Все команды играют, несмотря на болезни и травмы». Эван Фурнье недоволен переносом матча «Париж» – «Фенербахче»
1вчера, 16:45
Сергей Кущенко о матче «Зенит» – УНИКС: «По накалу, по режиссуре, по реакции тренеров – один из лучших в сезоне»
вчера, 14:39
«Реал» проявляет серьезный интерес к Тео Маледону
вчера, 14:02
Еврокубок. «Ульм» разобрался с «Вулвз», «Валенсия» разгромила «Клуж», увеличив победную серию до 11-0, и другие результаты
218 декабря, 22:20
Хавьер Паскуаль: «Было примерно четыре минуты, которые выглядели, как будто мы сдались
118 декабря, 20:20
Велимир Перасович после победы над «Зенитом»: «УНИКС показал, что может биться с командами топ-уровня»
118 декабря, 20:06
Рекомендуем