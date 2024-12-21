Эл Джефферсон об обмене на Кевина Гарнетта: «Я понял с точки зрения «Бостона»

Эл Джефферсон рассказал о своем обмене на Кевина Гарнетта.

«Я понял с точки зрения «Бостона ». У нас уже был Рэй Аллен. Сначала Кевин Гарнетт сказал, что не перейдет в «Бостон». Я думал, что буду играть с Полом Пирсом и Алленом, но неожиданно все изменилось.

Никогда этого не забуду. Я находился в Джексоне, штат Миссисипи, направлялся в аэропорт, чтобы лететь в Бостон. Дэнни Эйндж позвонил мне и сказал: «Не приезжай. Обмен, вероятно, вот-вот состоится». Я спросил: «Какой обмен?» Он сказал: «Да, он, вероятно, состоится».

Я благодарен ему за то, что он предупредил меня об обмене, и за то, что он выбрал меня на драфте», – рассказал бывший игрок НБА .