НБА выбрала ФИБА в качестве партнера для развития европейского проекта
НБА планирует выйти на европейский рынок.
По словам главы ФИБА-Европа Хорхе Гарбахосы, североамериканская лига будет работать в сотрудничестве с международной федерацией.
«НБА обнаружила слабое место и решила зайти на этот рынок. Мы не знаем, как и когда это произойдет, но это произойдет. Мы гордимся тем, что НБА заявила, что все, что будет организовано в Европе, будет сделано в сотрудничестве именно с ФИБА.
Они высоко ценят репутацию ФИБА и верят в нашу организацию», – заключил испанский функционер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Marca
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