ACB. «Бреоган» – «Жирона», «Тенерифе» сыграет с «Мурсией»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Бреоган» примет «Жирону», «Тенерифе» дома сыграет с «Мурсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Валенсия – 9-2, Реал – 8-3, Уникаха – 8-3, Тенерифе – 7-4, Гран-Канария – 7-4, Сарагоса – 7-4, Барселона – 6-5, Манреса – 6-5, Ховентуд – 6-5, Мурсия – 5-6, Андорра – 5-6, Баскония – 5-6, Гранада – 4-7, Баскет Корунья – 4-7, Форса Льейда – 4-7, Бильбао – 3-8, Бреоган – 3-8, Жирона – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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