Городской совет Филадельфии одобрил план на 1,3 миллиарда долларов по строительству новой арены «Сиксерс»
В Филадельфии определились с решением по новой арене для «Сиксерс».
Городской совет Филадельфии в четверг одобрил план на 1,3 миллиарда долларов по строительству баскетбольной арены в центре города.
Голоса за ратификацию пакета законопроектов, разрешающих клубу продолжить работу по созданию новой арены, разделись 12 на 5.
Строительство арены на 18 с половиной тысяч зрителей начнется в 2028 году и будет завершено к старту сезона-31/32.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The New York Times
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