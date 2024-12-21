Городской совет Филадельфии одобрил план на 1,3 миллиарда долларов по строительству новой арены «Сиксерс»

В Филадельфии определились с решением по новой арене для «Сиксерс».

Городской совет Филадельфии в четверг одобрил план на 1,3 миллиарда долларов по строительству баскетбольной арены в центре города.

Голоса за ратификацию пакета законопроектов, разрешающих клубу продолжить работу по созданию новой арены, разделись 12 на 5.

Строительство арены на 18 с половиной тысяч зрителей начнется в 2028 году и будет завершено к старту сезона-31/32.