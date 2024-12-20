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«Пеньяроль» провел акцию на домашней игре. Болельщики забросали площадку мягкими игрушками, которые достанутся детям

«Пеньяроль» провел красивую акцию во время домашнего матча.

Болельщики уругвайского клуба забросали площадку мягкими игрушками, которые достанутся детям из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения на Рождество.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Пеньяроля»
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Пеньяроль
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