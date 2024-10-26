Болельщик «Портленда» выиграл автомобиль благодаря попаданию с середины площадки

Болельщик «Портленда» стал обладателем автомобиля .

23-летний поклонник «Блэйзерс» Клаус Бекер выиграл автомобиль благодаря попаданию с середины площадки в паузе матча против «Пеликанс».

Бекер прервал серию из 94 промахов болельщиков из Портленда в аналогичных ситуациях.