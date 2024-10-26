Болельщик «Портленда» выиграл автомобиль благодаря попаданию с середины площадки
Болельщик «Портленда» стал обладателем автомобиля .
23-летний поклонник «Блэйзерс» Клаус Бекер выиграл автомобиль благодаря попаданию с середины площадки в паузе матча против «Пеликанс».
Бекер прервал серию из 94 промахов болельщиков из Портленда в аналогичных ситуациях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Blazers Edge
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