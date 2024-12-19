«Значит, мне есть что предложить». Си Джей Макколлум прокомментировал интерес со стороны других клубов

Си Джей Макколлум обозначил отношение к слухам об обменах.

Защитником «Нового Орлеана» интересуется ряд команд НБА.

«Если ты нравишься нескольким командам, значит, тебе есть что предложить. Если о тебе спрашивают, твоя ценность выходит за рамки единственного места, которое ты занимаешь на данный момент. Это очень важно.

Перед тобой стоит задача приносить пользу себе и своей семье. Хочется показывать свой лучший баскетбол, демонстрировать его не только текущей команде, но и другим возможным работодателям. В этом мой подход.

Лучшее, что я могу сделать, это выкладываться в каждом матче и выступать на высочайшем уровне, независимо от ситуации», – заключил Макколлум.

Защитник набирает 21,1 очка, 3,7 подбора, 3,7 передачи и 1,2 перехвата в среднем в нынешнем сезоне.