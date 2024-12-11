17 очков и 9 подборов Влада Голдина не спасли Мичиган от поражения в матче с Арканзасом Калипари

Мичиган Влада Голдина уступил Арканзасу в матче NCAA – 87:89.

«Росомахи» проиграли команде под руководством известного тренера Джона Калипари в концовке – 87:89. Встреча проходила на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден».

За 27 минут российский «большой» набрал 17 очков (7/9 с игры, 3/5 с линии), 9 подборов, 1 передачу, 2 блок-шота и 1 потерю.

Для Университета Мичиган это второе поражение в сезоне.