Сэм Прести: «Оклахома» должна заслужить свое признание»
Сэм Прести прокомментировал неучастие в рождественских матчах.
Клуб, лидирующий в Западной конференции, не будет играть на Рождество.
«Не думаю, что в этом есть что-то личное, потому что мы 9 раз играли в этот день. Нам надо заслужить это. Показать всем, на что мы способны.
Никто ничего не принесет «Оклахоме» на блюдечке с голубой каемочкой. Мы должны заработать признание», – заявил генменеджер «Тандер».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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