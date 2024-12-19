Сэм Прести: «Оклахома» должна заслужить свое признание»

Сэм Прести прокомментировал неучастие в рождественских матчах.

Клуб, лидирующий в Западной конференции, не будет играть на Рождество.

«Не думаю, что в этом есть что-то личное, потому что мы 9 раз играли в этот день. Нам надо заслужить это. Показать всем, на что мы способны.

Никто ничего не принесет «Оклахоме» на блюдечке с голубой каемочкой. Мы должны заработать признание», – заявил генменеджер «Тандер».