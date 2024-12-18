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Стивен Эй Смит: «Тандер» выйдут в финал НБА. Не вижу причин, по которым еще одна команда Прести не справится»

Стивен Эй Смит спрогнозировал финалиста НБА от Западной конференции.

«Тандер» выйдут в финал НБА. Не вижу у них слабых мест, не вижу причин, по которым еще одна команда Сэма Прести не справится. У этого человека отлично получается подбирать игроков в состав.

Он отлично с этим справляется. Он здорово делает свою работу и обеспечивает организации конкурентоспособное будущее. Он находит звездных игроков. Мне нравятся также и тренеры, которых он выбирает.

Да, каким-то образом так получается, что ему чего-то всегда не хватает. И все же это не может продолжаться вечно», – считает журналист ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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