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«Зачем вы меня выменяли?» Гордон Хэйворд рассказал о ситуации в «Оклахоме»

Гордон Хэйворд не понимает, зачем «Оклахома» выменяла его у «Шарлотт».

«Что случилось в «Оклахоме»? Хороший вопрос. Я думаю, что попал в трудную ситуацию. Я не играл с 26 декабря, и я возвращался после травмы икроножной мышцы, после которой трудно восстанавливаться. Я перешел в команду, которая была первой на Западе. Поэтому я подумал: «Зачем я вам, ребята? У вас все хорошо». Сэм Прести сказал мне: «Нет, ты нам действительно нужен, мы верим, что ты можешь нам помочь».

Это был один из тех моментов, когда я сказал: «Я не гонюсь за перстнем. Если вы хотите, чтобы я был в команде, я должен играть, потому что я действительно считаю, что могу помочь». До растяжения икроножной мышцы я все еще хорошо играл.

Я перешел в «Оклахому», но мне все еще нужно было восстанавливаться после травмы, поэтому они медленно возвращали меня в строй. На мой взгляд, ничего не менялось. Казалось, что у меня нет шанса, я ничего не делал. Дело не в том, что я делал что-то неправильно, а в том, что я ничего не делал, потому что играл очень мало минут. Я просто находился в команде. Потом дошло до того, что я вообще не играл. Я думал: «Зачем вы меня выменяли?» – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoНБА
logoСэм Прести
logoОклахома-Сити
logoГордон Хэйворд
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