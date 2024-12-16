Том Тибодо о Микэле Бриджесе: «Выдающееся достижение для современной НБА. Такое не происходит случайно»
Том Тибодо высоко оценивает подход Микэла Бриджеса к работе.
Форвард «Никс» провел 500-й матч в лиге без пропусков.
«Для современной НБА это выдающееся достижение. Свидетельство его подхода, заботы о своем теле, подготовки и прочего. Очень стойкий, потрясающий трудяга, вкладывается в свое дело. Такое не происходит случайно.
Способность быть всегда доступным – это очень важно. Всегда хочется рассчитывать на игроков в каждом матче. У нас несколько таких парней, нам повезло. На этом фундаменте можно строить команду. Привычки наигрываются на протяжении всего года, можно рассчитывать на улучшения и выход на игровой пик к концу сезона.
Его подход очень важен для нашей организации», – заключил главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
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