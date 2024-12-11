Кайри Ирвинг впервые сыграл в новой модели именных кроссовок
Кайри Ирвинг показал новую модель именных кроссовок.
Звездный защитник «Далласа» впервые сыграл в новых кроссовках Anta Kai 2 в матче Кубка НБА против «Оклахомы» во вторник.
На счету Ирвинга 17 очков и 5 передач в проигранной встрече.
Фото: B/R Kicks
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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