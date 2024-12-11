Кайри Ирвинг впервые сыграл в новой модели именных кроссовок

Кайри Ирвинг показал новую модель именных кроссовок.

Звездный защитник «Далласа » впервые сыграл в новых кроссовках Anta Kai 2 в матче Кубка НБА против «Оклахомы» во вторник.

На счету Ирвинга 17 очков и 5 передач в проигранной встрече.

Фото : B/R Kicks