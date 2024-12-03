Оздоровительная компания подала в суд на Кайри Ирвинга и утверждает, что он обманул ее на 400 тысяч долларов

На Кайри Ирвинга подали в суд.

Компания Elite Mind Solutions, предоставляющая услуги по оздоровлению, подала в суд на разыгрывающего «Далласа » Кайри Ирвинга и утверждает, что суперзвезда НБА обманула ее почти на 400 тысяч долларов. По данным TMZ Sports, иск был подан в понедельник в Нью-Йорке.

Истцы утверждают, что Ирвинг нанял их и их известного терапевта Наташу Маккартни весной 2024 года для работы на семейном отдыхе, который баскетболист устраивал для друзей и семьи с 28 июня по 2 июля. Первоначально Ирвинг сказал, что ретрит посетят около 50-60 человек, но за несколько дней до начала сообщил, что будет около 115 человек. В иске говорится, что когда они прибыли на ретрит, там оказалось около 150 человек. Тем не менее, компания выполнила все обещанные терапевтические упражнения и сеансы.

Кроме того, истцы утверждают, что после того, как кто-то трагически погиб на мероприятии, они оказали услуги по управлению кризисными ситуациями, а также психологическую помощь.

Но, согласно иску, когда организация отправила Ирвингу счета на общую сумму 390 710 долларов за услуги, он не заплатил.