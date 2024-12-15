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Премьер-лига. Женщины. УГМК примет новосибирское «Динамо»

Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

УГМК постарается продлить победную серию из 12 матчей в игре с новосибирским «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

УГМК – Динамо Новосибирск

15 декабря. 15:00

Положение команд: УГМК – 12-0, МБА – 9-3, Динамо Курск – 9-3, Надежда – 8-4, Ника – 6-6, Динамо Новосибирск – 5-6, Енисей – 5-7, Самара – 4-8, Нефтяник – 3-9, Спарта энд К – 3-10, Динамо Москва – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.  

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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