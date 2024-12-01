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Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях разгромил «Нику», «Надежда» разобралась с «Нефтяником» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Екатеринбургский УГМК  разгромил «Нику» в Сыктывкаре, оренбургская «Надежда» разобралась с омским «Нефтяником».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

Динамо Новосибирск – Самара - 73:65 (17:12, 23:20, 14:19, 19:14)

ДИНАМО: Мазик (25 + 6 подборов + 5 передач), Шук (12 + 7 подборов).

САМАРА: Колосовская (16), Марченкова (15 + 14 подборов).

30 ноября. 9:00

Енисей – Спарта энд К – 70:61 (21:24, 18:3, 16:23, 15:11)

ЕНИСЕЙ: Поляшова (16 + 6 подборов), Черепанова (13 + 7 подборов).

СПАРТА ЭНД К: Люлина (15), Селезенева (13).

30 ноября. 12:00

Надежда – Нефтяник – 72:47 (14:11, 23:6, 23:15, 12:15)

НАДЕЖДА: Беверли (18), Комарова, Зоткина (обе – 15).

НЕФТЯНИК: Мухина (11), Пачурина (9).

30 ноября. 14:30

Ника – УГМК – 70:97 (16:22, 14:30, 20:28, 20:17)

НИКА: Холмс (13), Комарова (11), Низамова (10 + 5 передач).

УГМК: Лисец (24 + 8 подборов), Косу (14 + 6 подборов + 3 перехвата), Ногич (13).

30 ноября. 18:30

Положение команд: УГМК – 10-0, Динамо Курск – 7-2, МБА – 6-3, Надежда – 6-4, Енисей – 5-4, Ника – 4-5, Самара – 4-5, Динамо Новосибирск – 3-6, Нефтяник – 3-7, Динамо Москва – 2-6, Спарта энд К – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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