Кэйсон Уоллес и Алперен Шенгюн сцепились в концовке матча «Оклахома» – «Хьюстон»

Между Кэйсоном Уоллесом и Алпереном Шенгюном произошла стычка.

Полуфинальный матч между «Тандер» и «Рокетс» завершился конфликтной ситуацией на последней минуте. Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн в нападении жестко столкнулся с защитником Кэйсоном Уоллесом. Тому не понравился уровень контакта, что привело к небольшой стычке.

Оба игрока получили технические замечания.

Уоллес закончил игру с 5 очками и 6 подборами. На счету Шенгюна дабл-дабл – 13 очков и 11 подборов.