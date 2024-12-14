Джаред Маккейн избежал сотрясения мозга

Обследование не выявило сотрясения мозга у Джареда Маккейна.

Новичок «Филадельфии» сегодня утром прошел повторное обследование, которое исключило сотрясение мозга у игрока, сообщает журналист PHLY Sports Кайл Ньюбек.

Маккейн упал жестко на спину во время третьей четверти матча против «Индианы» и ударился головой о паркет. Форварду помогли подняться, после чего он покинул площадку и ушел в раздевалку. После проверки на сотрясение Маккейн вернулся в строй и доиграл матч до конца.