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Джаред Маккейн избежал сотрясения мозга

Обследование не выявило сотрясения мозга у Джареда Маккейна.

Новичок «Филадельфии» сегодня утром прошел повторное обследование, которое исключило сотрясение мозга у игрока, сообщает журналист PHLY Sports Кайл Ньюбек.

Маккейн упал жестко на спину во время третьей четверти матча против «Индианы» и ударился головой о паркет. Форварду помогли подняться, после чего он покинул площадку и ушел в раздевалку. После проверки на сотрясение Маккейн вернулся в строй и доиграл матч до конца.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста PHLY Sports Кайла Ньюбека в соцсети X
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