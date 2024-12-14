Стефен Карри о завершении карьеры: «Не думаю, что уже близок к этому»
Стефен Карри высказался о завершении карьеры.
«Есть два способа уйти из баскетбола: либо ты вынужден уйти, либо ты уходишь на своих условиях.
Я надеюсь, что буду в ситуации, когда буду оценивать, как чувствует себя мое тело, чего мне стоят подготовки к матчам и межсезонные тренировки в рамках подготовки к сезону из 82 матчей. Надеюсь, что будет явный знак, что пора заканчивать.
Я не хочу быть тем, кто хромает по площадке, пытаясь угнаться за молодыми парнями, но я не думаю, что я уже близок к этому», – сказал звездный разыгрывающий «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bloomberg Originals
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