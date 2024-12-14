Антон Карданахишвили установил личный рекорд по количеству передач в одном матче – 12
Антон Карданахишвили установил личный рекорд по передачам.
Разыгрывающий «Самары» сделал 12 передач в матче против «Автодора», установив личный рекорд по количеству передач в одном матче.
Кроме того, 22-летний игрок оформил первый дабл-дабл в Лиге ВТБ – 11 очков и 12 подборов.
«Самара» проиграла «Автодору» на выезде со счетом 75:81.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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