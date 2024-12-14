Антон Карданахишвили установил личный рекорд по количеству передач в одном матче – 12

Антон Карданахишвили установил личный рекорд по передачам.

Разыгрывающий «Самары» сделал 12 передач в матче против «Автодора », установив личный рекорд по количеству передач в одном матче.

Кроме того, 22-летний игрок оформил первый дабл-дабл в Лиге ВТБ – 11 очков и 12 подборов.

«Самара » проиграла «Автодору» на выезде со счетом 75:81.