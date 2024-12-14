Энтони Дэвис о поражении от «Миннесоты»: «Сложно победить, когда допускаешь 22 потери и мажешь открытые броски»

Энтони Дэвис назвал причины поражения от «Миннесоты».

«Мы сделали достаточно на своей половине площадки, но не справились в атаке. Потери стали существенным фактором. Сложно победить, когда допускаешь 22 потери.

Надо просто набирать очки. У нас были хорошие возможности на периметре, но процент трехочковых не радует. Надо просто попадать.

Мы создаем хорошие возможности для броска. Выводим парней на открытые трехочковые. Нужна уверенность, чтобы реализовывать эти броски», – заявил бигмен «озерников».

Калифорнийцы реализовали 28,5% из-за дуги и уступили со счетом 87:97.