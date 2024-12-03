Энтони Дэвис: «Иногда «Лейкерс» были командой, которая может обыграть кого угодно, а иногда отвратительными, как сегодня. Надо определяться»
Энтони Дэвис оценил стартовый отрезок сезона в исполнении «Лейкерс».
После разгромного поражения от «Миннесоты» (80:109) калифорнийцы с результатом 12-9 занимают 8-е место на Западе.
«Иногда «Лейкерс» были командой, которая может обыграть кого угодно, а иногда отвратительными, как сегодня. Надо определяться, кем мы будем в оставшейся части сезона.
Были игры, когда мы показывали феноменальный баскетбол, но случались и ужасные вечера, как сегодня в Миннесоте», – резюмировал форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
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