Франц Вагнер выбыл на неопределенный срок из-за разрыва косой мышцы живота
Франц Вагнер пропустит как минимум четыре недели.
Звездный форвард «Орландо» получил разрыв правой косой мышцы живота и выбыл на неопределенный срок.
Вагнер травмировался в пятницу и будет повторно обследован через четыре недели.
В пятницу Вагнер сыграл 38 минут в матче против «Филадельфии» (94:102), набрав 30 очков, 5 подборов и 5 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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