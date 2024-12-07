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Франц Вагнер выбыл на неопределенный срок из-за разрыва косой мышцы живота

Франц Вагнер пропустит как минимум четыре недели.

Звездный форвард «Орландо» получил разрыв правой косой мышцы живота и выбыл на неопределенный срок.

Вагнер травмировался в пятницу и будет повторно обследован через четыре недели.

В пятницу Вагнер сыграл 38 минут в матче против «Филадельфии» (94:102), набрав 30 очков, 5 подборов и 5 передач.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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травмы
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