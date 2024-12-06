Чендлер Парсонс: «Не готов сказать, что Франц Вагнер лучше Паоло Банкеро, и надо оставить его одного»
Форвард «Мэджик» Франц Вагнер раскрылся в отсутствие лидера команды.
«Не готов сказать, что Франц Вагнер лучше Паоло Банкеро, что лучше оставить его одного. «Орландо» очень повезло иметь двух молодых «вингов», таких универсальных на площадке. С такими габаритами и способностями к набиранию очков.
Это классическая медийная ситуация. Как с Джейленом Брауном и Джейсоном Тейтумом, люди пытаются вбить между ними клин.
У них отличная команда, они здорово смотрятся вместе. При определенных вариантах они смогут оба набирать 22-27 очков в среднем и быть лучшей связкой в НБА на следующие годы», – заявил Чендлер Парсонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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