Чендлер Парсонс: «Не готов сказать, что Франц Вагнер лучше Паоло Банкеро, и надо оставить его одного»

Форвард «Мэджик» Франц Вагнер раскрылся в отсутствие лидера команды.

«Не готов сказать, что Франц Вагнер лучше Паоло Банкеро , что лучше оставить его одного. «Орландо » очень повезло иметь двух молодых «вингов», таких универсальных на площадке. С такими габаритами и способностями к набиранию очков.

Это классическая медийная ситуация. Как с Джейленом Брауном и Джейсоном Тейтумом , люди пытаются вбить между ними клин.

У них отличная команда, они здорово смотрятся вместе. При определенных вариантах они смогут оба набирать 22-27 очков в среднем и быть лучшей связкой в НБА на следующие годы», – заявил Чендлер Парсонс.