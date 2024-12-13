Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» проводят финальный анализ и готовятся принять решение по Куминге»

Брайан Уиндхорст посоветовал присмотреться к Джонатану Куминге.

По словам журналиста, на данном этапе решается, останется ли форвард в «Голден Стэйт ».

Калифорнийцы недавно вернули 22-летнего баскетболиста в стартовую пятерку.

«Один из самых важных игроков в лиге, за которым стоит следить прямо сейчас, хотите верьте, хотите нет, но это Джонатан Куминга .

Я говорю это потому, что «Уорриорз» уже почти год выискивают возможность приобретения звездного игрока. Сейчас они, по сути, проводят финальный анализ и готовятся принять решение по Куминге. Обменивать или оставлять?» – рассказал инсайдер ESPN.