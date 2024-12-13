Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» проводят финальный анализ и готовятся принять решение по Куминге»
Брайан Уиндхорст посоветовал присмотреться к Джонатану Куминге.
По словам журналиста, на данном этапе решается, останется ли форвард в «Голден Стэйт».
Калифорнийцы недавно вернули 22-летнего баскетболиста в стартовую пятерку.
«Один из самых важных игроков в лиге, за которым стоит следить прямо сейчас, хотите верьте, хотите нет, но это Джонатан Куминга.
Я говорю это потому, что «Уорриорз» уже почти год выискивают возможность приобретения звездного игрока. Сейчас они, по сути, проводят финальный анализ и готовятся принять решение по Куминге. Обменивать или оставлять?» – рассказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TalkBasket
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