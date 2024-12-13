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Дмитрий Сонько: «У меня нет ощущения, что в этом сезоне в Лиге ВТБ меньше легионеров. Уровень остается высоким»

Дмитрий Сонько рассказал о переменах в «Енисее» и целях команды в сезоне.

«Мы стали чуть помоложе. В раздевалке хорошая атмосфера, все дружелюбные, все стараются много работать. При этом, безусловно, это две разные команды. В прошлом году у нас были очень сильные американцы: Рэтан-Мэйс, Джеремайя Мартин, Бо Бич, Микел Хопкинс. Они здорово помогали во всех играх. В этом году, как я уже говорил, легионеров меньше. Зато российские игроки получают больше шансов.

Попадания в плей-офф – это наша цель, а там уже как получится. Пробиться в Топ-6 или выйти в восьмерку лучших через плей-ин. Самое главное – настраиваться на победу в каждом матче, показывать характер, свою лучшую игру.

В этом сезоне в Лиге ВТБ меньше легионеров? Я бы так не сказал. Да, у «Самары» и «Астаны» проблемы, но в остальных клубах много качественных иностранцев. ЦСКА, «Зенит», «Локо», УНИКС, «Уралмаш», «Автодор». В «Парме» три иностранца, но они сильные. Так что уровень Лиги остается высоким», – считает форвард красноярцев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoЕдиная лига ВТБ
Дмитрий Сонько
logoЕнисей
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